Ющенко заручився підтримкою

Партія «Наша Україна» на президентських виборах підтримуватиме Віктора ЮЩЕНКА на посаду глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була ухвалена сьогодні під час VIII з’їзду партії «Наша Україна».

«Ми заявляємо про свою беззаперечну підтримку Віктора ЮЩЕНКА як кандидата на пост Президента України», - підкреслюється в заяві.

Члени «Нашої України» підтримують намір Президента В.ЮЩЕНКА балотуватися на другий термін і докладуть усіх зусиль для його перемоги на виборах. В партії переконані, що саме В.ЮЩЕНКО є лідером, який пропонує чіткі і зрозумілі перспективи для України.

«Його світогляд і політична діяльність засвідчують глибоку відданість українській державності, традиціям та високий професіоналізм», - йдеться в заяві. Члени «Нашої України» висловили впевненість у перемозі В.ЮЩЕНКА на президентських виборах.