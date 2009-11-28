Ющенко висловив співчуття Медведєву
14:59, 28 листопада 2009Політика
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Повідомляє прес-служба Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив співчуття Президенту Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв’язку з катастрофою потягу «Невский экспресс», що сталася на залізниці за маршрутом Москва - Санкт-Петербург і призвела до значних людських жертв.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
«Від імені українського народу та від себе особисто прошу вас передати щирі співчуття сім`ям загиблих і слова підтримки всім потерпілим», - йдеться у співчутті глави Української держави.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок аварії поїзда сполученням Москва - Санкт-Петербург "Невський експрес" загинули десятки людей. Поранено близько ста чоловік.
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