Ющенко висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив співчуття Президенту Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв’язку з катастрофою потягу «Невский экспресс», що сталася на залізниці за маршрутом Москва - Санкт-Петербург і призвела до значних людських жертв.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Від імені українського народу та від себе особисто прошу вас передати щирі співчуття сім`ям загиблих і слова підтримки всім потерпілим», - йдеться у співчутті глави Української держави.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок аварії поїзда сполученням Москва - Санкт-Петербург "Невський експрес" загинули десятки людей. Поранено близько ста чоловік.