Ющенко: сьогодні виборці голосують за фан-клуб

Виступаючи на VIII З’їзді «Нашої України», Віктор Ющенко наголосив на необхідності зміни політичної системи влади. Він нагадав, що після реформи 2004 року в країні повноваження були передані парламенту та уряду, і країна з президентським ладом стала країною парламентською. При цьому Президент відзначив, що влада, яка сьогодні представлена парламентом, не приведе країну до реформ.

«Якщо ми сьогодні говоримо про дві провідні політичні сили в парламенті, то у них 13-15 депутатів сиділи в тюрмі. Є ті, кого розшукує Інтерпол і спеціальні служби України. Є вбивці. Є у парламенті ті, хто займається крадіжкою землі, фінансів», - каже Президент. «Невже ми сподіваємося, що така влада по якості приведе нас до перемоги – до процесу національного відродження, до верховенства закону, до поваги до українських інтересів?», - наголосив Ющенко.

Він відзначив, що якби людина голосувала персонально за кожного депутата, вона б ніколи не обрала злочинця. «Виборець після п’ятого номеру не знає, хто там у списку, бо він є закритий. Ти голосуєш за фан-клуб», - акцентував Віктор Ющенко.

У цьому контексті він підкреслив, що відповідь – у новій Конституції та зміні закону про вибори. «Вибори до місцевого самоврядування повинні бути на мажоритарній основі, парламентські вибори – пропорційні та відкриті. Тоді ми сформуємо той фільтр, який дозволить відкинути криміналітет від влади і української політики», - підсумував Ющенко.