Першим указом Януковича буде перерахунок пенсій та зарплат

У разі обрання Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду Президента України його першим указом буде перерахунок пенсій та зарплат з 1 листопада 2009 року. Про це повідомив заступник голови Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ на зустрічі з жителями Івано-Франківська в неділю, передає кореспондент УНІАН.

«Я позавчора спілкувався з Віктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ і він просив передати вам всім, якщо навіть нинішня влада відмовиться виконати закон про підвищення соціальних стандартів, прийнятого парламентом, то першим указом президента України буде указ про перерахунок пенсій, зарплат та соціальної допомоги з 1 листопад 2009 року, і вже в березні некомпенсовані кошти до копійки отримають всі. Якщо він (ЯНУКОВИЧ – УНІАН) сказав, я по собі знаю, то його команда забезпечить виконання цього рішення», - запевнив М.ПАПІЄВ.

Він також повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ «завершив переговори щодо пенсійного забезпечення наших мігрантів-заробітчан». «Думаю, що вже до виборів буде відповідь нашим громадянам, - додав політик. Майже 270 тисяч івано-франківців працюють за межами України, і вони не встигли заробити права на пенсію в Україні, так само як і там, легалізуючи себе та сплачуючи відповідні кошти, не можуть заробити пенсію в інших країнах. Досягають пенсійного віку і залишаються ні з чим».

За його словами, переговори проведено з представниками Німеччини, Іспанії та Італії. «Домовлено, щоб нашим громадянам солідарно нараховувався трудовий стаж і в Україні, і в інших країнах ЄС. Щоб нараховану пенсію за трудовий стаж сплачували і український пенсійний фонд, а іншу частину сплачували європейські країни. Це величезний наш прорив», – заявив М.ПАПІЄВ.

Він пообіцяв, що до грудня наступного року «ми підпишемо відповідні договори, щоб соціально захистити 5 млн. українських сімей, які щоденно стикаються з цією проблемою.

Народний депутат запевнив присутніх, що В.ЯНУКОВИЧ як кандидат у президенти обов’язково приїде до Івано-Франківська, щоб поспілкуватися особисто з його жителями. «Він хоче подивитися глибоко вам в очі, в нього є така фраза, - додав регіонал. – Він є людиною з великої літери».

Для учасників зустрічі актори Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка показали спеціальну виставу «Обнімітесь, брати мої!».

Довідка УНІАН. У вересні 2004 року в Івано-Франківську в кандидата у президенти України В.ЯНУКОВИЧА студент Прикарпатського університету імені Василя Стефаника кинув куряче яйце.