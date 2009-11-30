Рябоконь на посту Президента обіцяє не брати на себе більше, ніж треба

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ у разі обрання главою держави обіцяє не брати на себе додаткових повноважень.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

За словами О.РЯБОКОНЯ, аналіз програм кандидатів у Президенти свідчить, що обіцянки більшості з них далеко виходять за рамки повноважень Президента. «Отже, або ці обіцянки просто не буде виконано, або для їх реалізації потрібні будуть додаткові повноваження», відзначив О.РЯБОКОНЬ.

«Повноваження Президента визначено Конституцією. Бажання перекроїти Конституцію під себе поставить країну перед черговою кризою влади і розпалюванням конфлікту в країні. Окрім того, що немає жодних ніяких гарантій перемоги Президента в цій боротьбі, так ще і немає жодних гарантій того, що, одержавши повноваження, Президент розпорядиться ними на благо. У будь-якому разі, вся ця суєта навколо повноважень піде на користь системі – адже будь-хто, хто спробує керувати нею, гратиме за її правилами. Система постійно залучатиме громадян до конфліктів влади, щоб відвернути їх увагу від справжніх причин соціального і економічного занепаду», - вважає О.РЯБОКОНЬ.

При цьому він відзначає, що бачить своє завдання в іншому, а саме в тому, щоб допомогти громадянам узяти владу в свої руки – «без довгих обговорень і тяганини». «Ми поставимо владу під громадський контроль у перший же рік мого обрання. Ми створимо умови, за яких органи громадянської влади проростуть «знизу» і замінять собою існуючу систему. Моє завдання – створити умови для самоорганізації громадян і розвитку громадянського суспільства», - підкреслив кандидат в президенти.

За його словами, ці завдання вирішуються у трьох напрямах.

«Перше. Обираючи Президента – представника громадянського суспільства, громадяни одразу ж одержують контроль над владою на місцях. При органах влади буде створено громадські ради, що матимуть право голосу і контролюючі функції у питаннях формування і виконання бюджетів», - відзначив О.РЯБОКОНЬ.

При цьому Секретаріат Президента стане прикладом відвертості і прозорості органів влади. Бюджет державних органів, підзвітних Президенту, буде загальнодоступним. Щоб посісти державну посаду, проводитимуться відкриті конкурси, обіцяє кандидат в президенти.

«Третє. Приборкати владу можуть тільки громадяни, тому система влади чинитиме відчайдушний опір діям громадян. Президент має захистити паростки громадянського суспільства від тиску системи. Президент має вплив на силові структури і може виконати це завдання. Крім того, у нього є право законодавчої ініціативи і право вето. Він може пропонувати зміни до законодавства, забезпечуючи мирний і законний характер змін», - сказав О.РЯБОКОНЬ.

Кандидат на пост Президента України відзначив, що для розв’язання цих завдань йому не потрібні додаткові повноваження і зміни Конституції.