Київрада виділила землю СБУ та Нацбанку

Київська міська рада виділила землю в столиці під будівництво житла працівникам Національної академії Служби безпеки України та Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті на засіданні сесії Київради 27 листопада. За них проголосували, відповідно, 93 та 64 депутати міської ради.

Таким чином, для співробітників СБУ житло буде зведено у пров. Лабораторному, 6, що у Печерському районі. Для цього дозволено здійснити прибудову до існуючого житлового будинку-гуртожитку. В ході будівельних робіт буде проведено реконструкцію цього гуртожитку під житло. Виділена земельна ділянка має загальну площу 0,8 га і надана в оренду Нацакадемії СБУ до 2017 р.

Для забезпечення житлом службовців Нацбанку виділена земельна ділянка площею 1,28 га на вул. Академіка Вільямса, 10 у Голосіївському районі Києва. Своїм рішенням депутати Київради перевели зазначену земельну ділянку з фонду земель сільськогосподарського призначення до категорії земель житлової та громадської забудови. Згідно з прийнятим рішенням, земля передана Нацбанку в постійне користування.