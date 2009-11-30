Соратники Симоненка побажали йому залишитись без печінки?

Форум громадських організацій України, який відбувся сьогодні в Києві, в Українському домі, підтримав єдиного кандидата на посаду Президента від блоку лівих та лівоцентристських сил Петра СИМОНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під зверненням до народу України проголосувати за П.СИМОНЕНКА свої підписи поставили 26 керівників громадських організацій і ще 20 висловили усну підтримку.

Зокрема, у зверненні до народу України підписанти зазначають, що «тільки П.СИМОНЕНКО, висунутий блоком лівих і лівоцентристських сил, який представляє всі прошарки трудящих, протистоятиме олігархам будь-яких кольорів і доведе до перемоги боротьбу проти створеного ними режиму». «На посту президента він ніколи не зрадить наших сподівань, тому що народне благо для нього – не передвиборча обіцянка, а справа життя», - зазначається у зверненні.

Виступаючи на форумі, лідер СДПУ(о) Юрій ЗАВГОРОДНІЙ висловив переконання, що Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЮЩЕНКО зможуть перемогти лише через фальсифікації. Говорячи про П.СИМОНЕНКА, Ю.ЗАВГОРОДНІЙ сказав: «Це наш атлант». При цьому він нагадав, що, висуваючи його кандидатом на посаду Президента, представники лівих і лівоцентристських партій «дали йому завдання стати Прометеєм і вивести Україну із темряви».

(Довідка. Прометей — в старогрецькій міфології титан, захисник людей від свавілля богів. Згідно якнайдавнішої версії міфу, Прометей викрав з Олімпу вогонь і передав його людям. За це Зевс наказав Гефесту прикувати Прометея до Кавказького хребта. Титан був прикований до скелі і приречений на безперервні муки: орел, що прилітав щодня, розкльовував у Прометея печінку, яка знову відростала. Ці муки, за різними античними джерелами, тривали від декількох сторіч до 30 тисяч років (за Есхілом), поки Геракл не убив стрілою орла і не звільнив Прометея. Постріл був зроблений в подяку за те, що Прометей вказав Гераклу дорогу до Гесперидів. Вікіпедія)

У свою чергу, лідер Союзу лівих сил Василь ВОЛГА висловив упевненість, що з урахуванням того, скільки людей є членами громадських організацій та тих, хто підтримує ліву ідею, то в такому випадку «Петро Миколайович виграє вибори вже в першому турі».

Разом з тим, виступаючи перед присутніми, сам кандидат у Президенти подякував їм за підтримку, зазначивши, що «таким чином, ми спрямували свої струмочки в потужну ріку людської гідності, щоб ця потужна ріка знесла тих, хто заважає нам жити в нашій державі…» «Щоб кожна людина жила як людина і користувалася підтримкою держави», - додав П.СИМОНЕНКО.