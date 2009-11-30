Соратники Симоненка побажали йому залишитись без печінки?
СДПУ(о) теж підписалася
|Петро Симоненко
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під зверненням до народу України проголосувати за П.СИМОНЕНКА свої підписи поставили 26 керівників громадських організацій і ще 20 висловили усну підтримку.
Зокрема, у зверненні до народу України підписанти зазначають, що «тільки П.СИМОНЕНКО, висунутий блоком лівих і лівоцентристських сил, який представляє всі прошарки трудящих, протистоятиме олігархам будь-яких кольорів і доведе до перемоги боротьбу проти створеного ними режиму». «На посту президента він ніколи не зрадить наших сподівань, тому що народне благо для нього – не передвиборча обіцянка, а справа життя», - зазначається у зверненні.
Виступаючи на форумі, лідер СДПУ(о) Юрій ЗАВГОРОДНІЙ висловив переконання, що Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЮЩЕНКО зможуть перемогти лише через фальсифікації. Говорячи про П.СИМОНЕНКА, Ю.ЗАВГОРОДНІЙ сказав: «Це наш атлант». При цьому він нагадав, що, висуваючи його кандидатом на посаду Президента, представники лівих і лівоцентристських партій «дали йому завдання стати Прометеєм і вивести Україну із темряви».
(Довідка. Прометей — в старогрецькій міфології титан, захисник людей від свавілля богів. Згідно якнайдавнішої версії міфу, Прометей викрав з Олімпу вогонь і передав його людям. За це Зевс наказав Гефесту прикувати Прометея до Кавказького хребта. Титан був прикований до скелі і приречений на безперервні муки: орел, що прилітав щодня, розкльовував у Прометея печінку, яка знову відростала. Ці муки, за різними античними джерелами, тривали від декількох сторіч до 30 тисяч років (за Есхілом), поки Геракл не убив стрілою орла і не звільнив Прометея. Постріл був зроблений в подяку за те, що Прометей вказав Гераклу дорогу до Гесперидів. Вікіпедія)
Титан був прикований до скелі і приречений на безперервні муки: орел, що прилітав щодня, розкльовував у Прометея печінку, яка знову відростала. Ці муки, за різними античними джерелами, тривали від декількох сторіч до 30 тисяч років (за Есхілом), поки Геракл не убив стрілою орла і не звільнив Прометея. Постріл був зроблений в подяку за те, що Прометей вказав Гераклу дорогу до Гесперидів. Вікіпедія)
У свою чергу, лідер Союзу лівих сил Василь ВОЛГА висловив упевненість, що з урахуванням того, скільки людей є членами громадських організацій та тих, хто підтримує ліву ідею, то в такому випадку «Петро Миколайович виграє вибори вже в першому турі».
Разом з тим, виступаючи перед присутніми, сам кандидат у Президенти подякував їм за підтримку, зазначивши, що «таким чином, ми спрямували свої струмочки в потужну ріку людської гідності, щоб ця потужна ріка знесла тих, хто заважає нам жити в нашій державі…» «Щоб кожна людина жила як людина і користувалася підтримкою держави», - додав П.СИМОНЕНКО.