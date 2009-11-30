Ющенку боляче, що деякі політики думають про 17 січня, а не 2017 рік

Президент України Віктор Ющенко закликає кожну політичну силу до 17 січня задекларувати своє бачення Конституційного процесу. Як повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Віктора Ющенка, в інтерв’ю представникам регіональних ЗМІ з Чернігівської, Житомирської та Кіровоградської областей Ющенко нагадав, що він подав свій проект Конституції на всенародне обговорення і констатував, що такий відкритий підхід обрали не всі політичні сили. «Зокрема БЮТ і Партія регіонів півтора року ведуть закулісну гру, у якій кланові інтереси вищі за державні», - констатував Ющенко.

Президент підкреслив: «Не демонтуючи деструктивні положення Конституції, ми не зможемо демонтувати проблеми нашого суспільства».

Ющенко також наголосив на необхідності формування єдиної нації для повноцінного розвитку держави. «Якщо ви не консолідуєте націю, ви не піднімете економіку», - сказав він.

У розмові з журналістами були також порушені питання розвитку аграрного секторe, банківської системи, свободи слова та вибору.

Говорячи про власні помилки, Ющенко визнав, що не всі люди, які стояли поруч з ним на Майдані, виявилися гарними державниками. «Бути на Майдані – це одне, а бути професіоналом – це інше», - зауважив він. Водночас Ющенко наголосив, що попри всі помилки, він привів у політику багатьох патріотів і професіоналів своєї справи. «Якщо постане питання, хто в цій країні може сформувати найпрофесійнішу команду, - не сумнівайтеся, це буду я», - сказав глава держави.

Крім того, Ющенко відзначив, що існують політики-тактики і політики-стратеги. Одні думають про своє місце у політиці, інші – про місце України. «Боляче, коли перемагають політики-тактики, які думають про 17 січня, а не 2017 рік, про те, де буде тоді Україна. Народ збагне це, але можливо, вже запізно», - підсумував Ющенко