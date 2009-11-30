П‘яний підліток на Шевроле протаранив кілька авто та врізався в кафе

Вчора увечері, 17-річний львів‘янин, перебуваючи у нетверезому стані за кермом батьківського автомобіля «Шевроле», втікаючи від працівників ДАІ, протаранив кілька легкових автомобілів і врізався в кафе, розташоване неподалік від Львівського оперного театру.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, як було встановлено, підліток без відома батьків взяв автомобіль і почав роз‘їжджати вулицями Львова. Побачивши патруль ДАІ, хлопець почав тікати від правоохоронців, при цьому рухаючись по проїжджій частині центром міста, скоїв зіткнення з двома автомобілями марки «Део-ланос».

«Але це не зупинило хлопця і далі втікаючи вулицями міста від співробітників Державтоінспекції, підліток не впорався з керуванням і «Шевроле» врізався відразу в кілька автомобілів, які були припарковані біля ринку «Добробут» і буквально «в‘їхав» у стіну кафе «Перлина Львова». На щастя, обійшлося без жертв», - розповів Д.ХАРЧУК.

За даним фактом ведеться слідство.