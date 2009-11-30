22 тисячі шахтарів підтримали Тимошенко

Всеукраїнська громадська організація “Шахтарі України” прийняла рішення про підтримку кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами голови організації Віктора ДЕРЖАКА, на розширеній нараді 28 листопада “одностайно прийнято рішення про підтримку кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО”.

Він додав, що організація “Шахтарі України” створена у 2005 р. і на сьогодні нараховує більше 22 тисяч членів.

В.ДЕРЖАК також повідомив, що главі уряду присвоєно звання почесного члена даної організації, оскільки уряд під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО зробив для вугільної галузі за останні два роки більше, ніж всі попередні уряди за 18 років. «Цей уряд приймає послідовні і необхідні рішення, направлені на подолання труднощів у галузі, на збереження кадрового потенціалу та на розширення виробничої бази», - сказав голова ВО “Шахтарі України”.

В коментарі УНІАН В.ДЕРЖАК наголосив, що Кабінетом міністрів України та безпосередньо Ю.ТИМОШЕНКО були виконані всі обіцянки та повністю профінансовані ті програми, які спрямовувалися на підтримку вугільної галузі. “Вперше за останні роки вдалося побачити перспективи розвитку нашої галузі”, - сказав він. При цьому, за словами голови ВО, все це було зроблено в складних умовах економічної кризи.

“Ми отримуємо дієву підтримку уряду, яка є систематичною”, - додав В.ДЕРЖАК.

Він також наголосив, що організація готова в майбутньому надавати свої пропозиції уряду та Ю.ТИМОШЕНКО щодо покращення ситуації у вугільній галузі.