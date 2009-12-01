Регіонали просять ще півроку, щоб назбирати компромат на Луценка

У тимчасової слідчої комісії ВР “з питань розслідування інциденту за участю Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю.В., який стався 4 травня 2009 року та інших повідомлень про можливі зловживання з боку міністра МВС” наразі немає жодних висновків стосовно фактичних обставин інциденту у аеропорту Франкфурта-на-Майні за участі Луценка. Це відверте зізнання міститься у пояснювальній записці до проекту постанови про попередній звіт ТСК, зареєстрованому в апараті ВР нардепами Шуфричем, Бондаренко та Чечетовим.

“Офіційні особи правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина утримуються від надання таких матеріалів без отримання письмової згоди Міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка як особи, стосовно якої вказане розслідування проводилось”, - визнають автори документу.

Разом з тим проектом постанови про тимчасовий звіт ВСК Раді пропонується продовжити термін діяльності Тимчасової слідчої комісії ще на шість місяців. Та... “звернутися до Луценка з вимогою надати письмову згоду на отримання від правоохоронних, дипломатичних та інших компетентних органів, установ та організацій Федеративної Республіки Німеччина документів та матеріалів, пов’язаних із інцидентом за його участю, який мав місце 4 травня 2009 року в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні, та ходом розслідування цього інциденту, в тому числі документів стосовно порушення чи відмови у порушенні кримінальних справ щодо Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю.В., які знаходилися чи знаходяться у провадженні правоохоронних та інших компетентних органів, установ та організацій Федеративної Республіки Німеччина, а також мотивів та обґрунтувань прийнятих у ході розслідування рішень”.