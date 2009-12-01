Сьогоднішнє подолання вето Президента Катеринчук вважає ганьбою

Сьогоднішнє подолання вето Президентана Закон «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» інакше як ганьбою українського парламентаризму назвати не можна. Так вважає народний депутат України, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук.

"Сьогодні Верховна Рада України є законодавчим органом, який діє не в правовому полі, що довів Конституційний Суд, визнавши неконституційними закон про організацію і порядок діяльності Верховної Ради та регламент парламенту. Варто зазначити, що це не перше рішення Конституційного Суду, яке стосується діяльності Верховної Ради, - цитує коментар свого лідера прес-служба Європейської партії. - 1 квітня 2008 року у справі про Регламент Конституційний Суд України визначив, що перелік питань, що мають регулюватися виключно законами України, передбачений нормою частини першої статті 92 Конституції України, має імперативний характер, а це означає, що всі рішення щодо них повинні прийматися у формі закону. Відтак сьогоднішнє подолання вето інакше як ганьбою українського парламентаризму та ганьбою становлення державності України назвати не можна».

«Аби уникнути подібних помилок у майбутньому, варто прийняти Регламент Верховної Ради у вигляді закону. Відповідний законопроект внесений мною ще 7 березня 2008 року (реєстр. № 2104-1). В результаті прийняття зазначеного проекту закону, зменшиться можливість ситуативної зміни норм регламенту під політичний момент. І найголовніше - правова основа діяльності Верховної Ради України нарешті буде приведена у відповідність до Конституції України», - наголосив Микола Катеринчук.

Серед інших позитивів народний депутат відзначив, що «з прийняттям зазначеного законопроекту у депутатів з’являється механізм оскарження рішень Верховної Ради України в адміністративних судах, що покликано сприяти правовому вирішенню суперечок та мінімізації силових заходів. Зникне необхідність блокування трибуни парламенту а депутати будуть вимушені голосувати особисто і жоден з них не бігатиме по залу, демонструючи швидкість натискання на кнопки».

«Я вважаю, що лише шляхом прийняття Регламенту як закону, ми зможемо зробити парламент демократичним і відповідальним за свої рішення», - додав Микола Катеринчук.