Ющенко про бюджет, танки, ракети, військовий інтернет і капітуляцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає принизливою політику уряду щодо української армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави заявив в неділю під час телевізійного ефіру на Житомирській обласній державній телерадіокомпанії.

«Політика щодо української армії, яку сьогодні проводить уряд, я змушений це підкреслити, бо бюджет армії, як і бюджет країни перебуває у керуванні однієї людини...- це принизлива політика, політика капітуляції, а не дбання про оборону країни», - заявив Президент

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні з 300 мільярдів бюджету на оборонну галузь виділяється 8 мільярдів гривень. «Дати гідне фінансування армії – це не є технічною проблемою. Достатньо коштів для такої політики, за умови, якщо є розуміння пріоритетності цієї сфери», - переконаний він.

Водночас, Президент констатував низку позитивних зрушень в українському війську. «Ми впровадили приблизно 80 одиниць новітньої техніки, обладнання, озброєння українського війська», - заявив він.

Сьогодні, за словами Президента, в Україні 5 конструкторських бюро займаються розробкою зразків бойової техніки та озброєнь. Зокрема, український танк «Оплот» перевищує європейські аналоги та російський Т-90.

«Українське військо вже прийняло його на озброєння за моїм розпорядженням. Цією технікою сьогодні зацікавлено багато країн», - повідомив В.ЮЩЕНКО. Також, за його словами, було модернізовано танк «Булат», завершується технічна розробка оперативно-тактичного національного ракетного комплексу.

Президент висловив переконання, що сьогодні «ми стоїмо на порозі революції зв’язку в українській армії. Йдеться про впровадження такої унікальної національної технічної розробки, як військовий Інтернет».

«Можна говорити про десятки речей, якими ми можемо гордитися», - сказав Глава держави.