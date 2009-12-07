ЦВК віддає керівні посади у виборчкомах людям Януковича і Тимошенко?

У штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА заявляють, що Центральна виборча комісія віддає керівні посади у виборчих комісіях представникам кандидатів у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам уповноважений представник кандидата на пост глави держави В.ЮЩЕНКА у ЦВК з правом дорадчого голосу, народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

«На жаль, в останні 2-3 дні починає з’являтися тенденція, що діє цілеспрямована кампанія, мета якої напередодні нового року отримати всіх голів комісій, або від Юлії ТИМОШЕНКО, або Партії регіонів. Ми бачимо непоодинокі факти. Представники ОВК від інших кандидатів знімають свої кандидатури і натомість призначають або від Ю.ТИМОШЕНКО, або від Партії регіонів», - сказав А.ПАРУБІЙ.

На його думку, це може свідчити про намагання БЮТ і Партії регіонів поставити своїх представників на керівні посади у виборчих комісіях.

«Ми розуміємо, що ще напередодні, коли приймався закон про вибори Президента, то, власне, БЮТ і ПР були дуже принципові в тому, щоб ОВК формували тільки ті кандидати, які мають фракції в парламенті. Їм не вдалося це зробити. Таке враження, що зараз це реалізовується шляхом впливу на людей», - підкреслив А.ПАРУБІЙ.

Він повідомив, що деякі представники кандидата В.ЮЩЕНКА у виборчих комісіях повідомляють про те, що захворіли і не можуть виконувати свої обов’язки. «І напряму, навіть нас не інформуючи, шлють у ЦВК заяви про звільнення з керівних посад», - наголосив А.ПАРУБІЙ.

За його словами, відмовляються від керівних посад представники не тільки В.ЮЩЕНКА, але й інших кандидатів.

А.ПАРУБІЙ також повідомив, що сьогодні відбулось засідання Київського апеляційного адміністративного суду за позовом штабу В.ЮЩЕНКА, в якому оскаржується рішення ЦВК, згідно з яким у окрузі №188 (Херсонська область) у зв’язку з відмовою секретаря комісії цього округу, який за квотою був представником від В.ЮЩЕНКА, новим секретарем був призначений представник від В.ЯНУКОВИЧА.

А.ПАРУБІЙ зазначив, що у позові також є вимога зобов’язати ЦВК надалі дотримуватися принципу квотності при призначені керівників виборчих комісій. «Бо ці тенденції виглядають дуже загрозливо для демократії, для свободи, зрештою в рівності кандидатів перед законом», - сказав А.ПАРУБІЙ.