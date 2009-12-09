Луценку нагадали, завдяки кому він став міністром

Луценко не може на власний розсуд визначати, на які наради йому ходити , а на які - ні. Так вважає народний депутат Андрій Парубій.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, Парубій вважає заяви Луценка тривожним симптомом для українського суспільства.

«Якщо кожен з керівників силових відомств буде сам визначати, на які наради йому ходити, а на які ні, кого слухати, а кого не слухати, то з жахом можна уявити, що в цій державі може відбутися», - заявив обурюється Парубій.

За його словами, є визначені законом сфери відповідальності і міністра внутрішніх справ, і Президента України.

«Президент України є головнокомандувачем і Луценко був призначений міністром внутрішніх справ за квотою Президента і за квотою «Нашої України». Однак суть не в політичному підтексті, а в тому, що керівник відомства не може на свій розсуд визначати, до кого він буде ходити на наради, а до кого не буде», - доводить народний обранець.

Парубій переконаний, що така ситуація в величезній мірі насторожує і доводить той факт, що Юрій Луценко не зміг перейти з рівня політичного діяча до рівня діяча державного.

«Якщо подібна тенденція в силових органах не буде зупинена, то держава може скотитися в правовий хаос», - підкреслив політик.