Європейська народна партія звертається до демократичних сил України

Європейська народна партія закликає всі демократичні сили України об’єднатися навколо єдиного сильного кандидата у Президенти, яким вважає Юлію Тимошенко. Відповідну заяву партії, як повідомляє сайт Кабінету Міністрів, озвучив Генеральний секретар ЄНП Антоніо Лопес-Істуріса у Бонні (ФРН).

«Європейська народна партія закликає всі демократичні сили України та партнерів ЄНП в Україні згуртуватися і підтримати найсильнішого демократичного та проєвропейського кандидата, який вийде у другий тур, щоб запобігти поверненню до влади політичних сил минулого і зберегти ідеали «помаранчевої революції», - зазначив Антоніо Лопес-Істуріса у своїй заяві.

Він також підкреслив, що сьогодні у Бонні під час Конгресу ЄНП обговорюються питання, які пов’язані з соціально орієнтованою ринковою економікою. «І ми даємо дуже високу оцінку дуже сильному керівництву Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка робить все необхідне для того, щоб подолати фінансово-економічну кризу».

Антоніо Лопес-Істуріса зазначив, що ЄНП надаватиме можливість користуватися своїм досвідом, а також ділитися досвідом щодо побудови соціально орієнтованої ринкової економіки: «І ми впевнені в тому, що Україна не тільки переживе кризу, але вийде з неї економічно сильнішою та успішно інтегрованою у світову економіку».

Він також додав, що ЄНП пишається тим, що Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко бере участь у Конгресі ЄНП.