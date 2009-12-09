Європейська народна партія звертається до демократичних сил України
Заяву оголосив генеральний секретар
|Юлія Тимошенко
«Європейська народна партія закликає всі демократичні сили України та партнерів ЄНП в Україні згуртуватися і підтримати найсильнішого демократичного та проєвропейського кандидата, який вийде у другий тур, щоб запобігти поверненню до влади політичних сил минулого і зберегти ідеали «помаранчевої революції», - зазначив Антоніо Лопес-Істуріса у своїй заяві.
Він також підкреслив, що сьогодні у Бонні під час Конгресу ЄНП обговорюються питання, які пов’язані з соціально орієнтованою ринковою економікою. «І ми даємо дуже високу оцінку дуже сильному керівництву Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка робить все необхідне для того, щоб подолати фінансово-економічну кризу».
Антоніо Лопес-Істуріса зазначив, що ЄНП надаватиме можливість користуватися своїм досвідом, а також ділитися досвідом щодо побудови соціально орієнтованої ринкової економіки: «І ми впевнені в тому, що Україна не тільки переживе кризу, але вийде з неї економічно сильнішою та успішно інтегрованою у світову економіку».
Він також додав, що ЄНП пишається тим, що Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко бере участь у Конгресі ЄНП.