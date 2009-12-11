Гриценко ще раз на міністра оборони погодиться лише у разі війни

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що погодиться вдруге стати міністром оборони лише в умовах, якщо виникне загроза війни.

“Я вже пройшов рівень міністра оборони, взяв цю планку і повертатися до неї не маю наміру”, - заявив він у Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Кандидат у Президенти зазначив, що погодиться стати членом уряду Віктора ЯНУКОВИЧА чи Юлії ТИМОШЕНКО лише за однієї умови – “якщо виникне загроза війни і потрібно буде підставити плече на посаді міністра оборони чи якійсь іншій”.

“За мирних часів мене там не буде”, - наголосив політик.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що бути членом уряду, навіть маючи можливість приводити в порядок певну сферу, але при тому нести відповідальність за все інше, він більше не хоче.

“У 2005-2007 роках ми з нашою командою досягли суттєвих позитивних результатів у Збройних силах України. Але, на жаль, за цей же період у сфері енергетики здали національні інтереси, в сфері економіки створили тендерну палату, розвалили правоохоронні органи, дозволили корупції досягти катастрофічного рівня”, - сказав екс-міністр оборони. За словами політика, він особисто не міг впливати на ці процеси, але, як член уряду, ніс моральну колективну відповідальність за таку ганебну політику.

Водночас А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що пост глави держави, як і будь-яка інша посада у державних структурах, не є для нього самоціллю.

“Це скоріше шанс втілити свою програму у життя та досягти позитивного результату. Пост глави держави дозволяє наводити порядок не лише в одному секторі, а впливати і гарантувати те, що записано у Конституції про права громадян, для 46 мільйонів людей”, - підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО також висловив переконання, що навіть за існуючої Конституції у Президента є достатньо важелів для того, щоб зробити владу ефективною та моральною.