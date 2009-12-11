Парубій: війна Януковича й Тимошенко — боротьба нанайських хлопчиків

В Україні іде злагоджена кампанія, мета якої — поділити ОВК між людьми Януковича та Тимошенко. У цьому переконаний народний депутат, представник кандидата в президенти Віктора Ющенка в ЦВК Андрій Парубій.

«Кількість їхніх представників у керівництві окружкомів збільшується, а у інших кандидатів зменшується. Те саме може відбутися і в дільничних комісіях. Тому цей процес треба зупинити», - заявив політик в інтерв’ю «Україні молодій», повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

«За законом, до складу комісії входить по два представники від кандидата. Учасник виборів може міняти людину зі своєї квоти. Ми попросили зняти секретаря комісії, а замість нього призначити іншого члена комісії: хотіли поставити особу, що має більше досвіду. Натомість ЦВК дослухалася до подання про зняття секретаря, але не врахувала заяви з призначення іншої людини. Відтак, секретарем поставили людину Януковича», - розповідає народний депутат.

Він переконаний, що таким чином було порушено принцип рівності кандидатів.

«Я заявив про це на засіданні ЦВК. Але 10 членів комісії проголосували за те, щоб представник Януковича залишався секретарем, і лише Володимир Шаповал і Андрій Магера (голова ЦВК і його заступник. — Авт.) утрималися. Ми подали скаргу в Київський адміністративний суд, і суд зобов’язав ЦВК відновити справедливість. Також ми хотіли, щоб подібна практика не повторювалась і в майбутньому. І суд зобов’язав ЦВК надалі дотримуватись принципу паритетності», - зауважив політик.

Однак, як констатував Парубій, поки тривав судовий процес, подібні ротації були проведені ще в кількох окружкомах. Зокрема, у 13 окрузі, що на Вінниччині, зняли голову від Ющенка — поставили висуванця від Юлії Тимошенко.

«І це не тільки у Віктора Ющенка», - підкреслив «нашоукраїнець».

Політик преконанний, що це потрібно ПР та БЮТу для того, щоб вийти у другий тур: «Ми знаємо, що рейтинг Юлії Тимошенко падає, особливо на Західній Україні. Тому вихід у другий тур для неї — головне питання»

За його словами, мати більшість у виборчих комісіях — дуже вигідно. За законом про вибори Президента, більшість може виставити за двері будь–якого спостерігача, може позбавити права голосу будь–кого з членів комісії. Тобто, «якщо ці дві сили діятимуть спільно, вони можуть робити, що заманеться».

«Вся війна, яку ми бачимо між Януковичем і Тимошенко, — це боротьба нанайських хлопчиків. У глядачів складається враження, що вони б’ються, а насправді вони бавляться між собою. Це лише зовнішні ігри», - вважає Парубій.

Він переконаний, що ці політичні сили діють спільно і за зовнішнім сценарієм, написаним у Кремлі. «Знову може підтвердитися теза: головне те, як рахують», - відзначив «нашоукраїнець».