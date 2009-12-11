Тимошенко хоче бути президентом, прем’єром, і генпрокурором одночасно?

Зрозуміло, чому у рекламі під «Україною» Тимошенко ставить своє ім’я, – бо дуже хоче керуватися принципом Людовика XIV – «королівство – це я». Її б воля, вона б присвоїла собі всі ключові посади в державі – була б одночасно і Президентом, і прем’єром, і генеральним прокурором. Таку думку висловив Володимир В’язівський, народний депутат, керівник обласного виборчого штабу Віктора Ющенка у Львівській області, повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

«Пам’ятаєте, як в ефірі «Великої політики» з Кисельовим вона сказала, що при її президентстві імені прем’єра ніхто і знати не буде? Це тому, що фактично прем’єром буде вона сама», - вважає депутат.

Він наголосив, що Тимошенко – це уособлення авторитаризму. «Коли за наказом Тимошенко її «демократична» партія в «демократичний» спосіб на закритому з’їзді формує списки депутатів, в яких потім виявляються вбивці і грабіжники – це риса авторитарного керівника. Коли Юлія Володимирівна дає остаточний вердикт рішенням суду і одноосібно визначає – законні вони чи не законні – це риса авторитаризму», - наголосив «нашоукраїнець».

«Коли керівник уряду не бажає виконувати закон про підвищення соціальних стандартів – це надавторитаризм. Цю лінійку можна продовжувати безкінечно, адже її поведінка не вміщується в жодні повноваження», - підкреслив В’язівський.