Тимошенко вважає свого конкурента на виборах «мавпою з бананом»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО виконав свою політичну місію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час установчого засідання Студентської ради при Кабінеті міністрів.

«Я думаю, що є певна функція і місія у сьогоднішнього діючого Президента, але не та, яку, можливо, ми очікували», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицію прем’єр-міністр пояснила теорією хаосу: «З одного порядку народити другий порядок практично майже неможливо, а перетворити порядок, який не є логічним, у відповідну систему хаосу, а з того робити новий порядок, набагато легше».

Вона вважає, що сьогоднішня ситуація є «чистим аркушем» для створення нової історії України. «Якщо осмислити те, що відбулося, коли всі старі системи – стара система державного устрою, стара система стосунків, у тому числі і в політиці, і стара система оцінки ідеалів і лідерів – вона сьогодні перетворилася у суцільний хаос. Але це не той хаос, за яким є повна руйнація, а, на мій погляд, це той хаос, з якого тепер легко і чітко можна ліпити нові суспільні стосунки, нову систему державного устрою і нові цілі, які потрібно ставити перед країною, перед народом, перед нацією», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас голова уряду підкреслила, що вона зараз не переймається питанням президентських виборів і не відчуває конкуренції з іншими кандидатами у президенти.

«Для мене є абсолютно вирішене питання, що людина без освіти, без бачення, що робити, абсолютно не розуміючи, як він опинився при владі, абсолютно не знаючи, як організувати мінімальний організаційний процес і, як мавпа, іноді банан стискає у руці, а там гільйотина стоїть, і вона, не розтискаючи руку, тягне банан назад, вона розуміє, що там гільйотина, але банан набагато цінніший. От так приблизно виглядає той кандидат у президенти», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО, водночас не називаючи ім’я цього кандидата у президенти.

«Для мене ця людина ще в 2004 році вже абсолютно припинила існувати як конкурент і як політик. Тому я вважаю, що ситуація з президентською кампанією вирішена не сьогодні, не вчора, а достатньо тривалий час назад», - заявила голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не вірить у те, що історичні процеси відбуваються у зворотному напрямі. «Я не вірю, що ріки повертаються вспять, не вірю, що історичні процеси ідуть назад, не вірю, що Україна може мати на стіні в дитячих класах, школах мати цей портрет. Не вірю і ніхто не примусить мене в це повірити», - заявила прем’єр.