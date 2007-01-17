Черновецький наполягає на теледебатах з Тимошенко

Київський міський голова Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що закон про імперативний мандат суперечить Конституції України.

Про це йдеться в офіційнійно оприлюдненій заяві мера столиці, текст якої передано агентству УНІАН.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголошує, що «даний закон нічого спільного не має з аналогічними законами в Європейській спільноті і грубо суперечить Конституції».

На його думку, закон спрямований “особисто” проти нього і «протягнутий» лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО через те, що мер Києва “офіційно виступив проти ТИМОШЕНКО і БРОДСЬКОГО”.

"Я впевнений, що судова система на чолі з Верховним і Конституційним судом не підтримає даний закон ні у практиці і в основних його пунктах”, - заявляє Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він вчергове наполягає на теледебатах з Ю.ТИМОШЕНКО, щоб “з’ясувати взаємостосунки”, і заявляє, що надалі будь-які домовленості між ними буде здійснювати у присутності преси.

Мер столиці також обіцяє найближчим часом дати прес-конференцію, на якій детально зупинитися на кожному з порушених у заяві питань.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевих рад.