У ПР натякнули, що Луценко цього тижня може не хвилюватися

Парламент цього тижня не планує розглядати кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Верхової Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні Погоджувальної ради керівник жодної фракції не пропонував розглянути питання про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, тому це питання не розглядатиметься на поточному тижні.

Водночас він не виключив, що відповідний проект рішення може бути ініційований депутатами під час пленарного засідання, і тоді ВР визначатиметься з його розглядом.

На запитання журналістів, чи підтримуватиме фракція Партії регіонів відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, О.ЛАВРИНОВИЧ не відповів, але зазначив, що про це можна буде говорити лише перед розглядом цього питання.

Разом із тим він нагадав, що фракція Партії регіонів завжди вважала Ю.ЛУЦЕНКА «непрофесійним міністром».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня на нараді в Секретаріаті Президента з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальній міграції В.ЮЩЕНКО звинуватив керівників правоохоронних органів в корупційній діяльності, після чого міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО на знак протесту пішов з наради.

10 грудня Президент України закликав прем`єра звернутися до ВР з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Глава держави мотивував необхідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, значним послабленням активності боротьби з корупцією і злочинністю.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. “Головне завдання правоохоронної системи, яке полягає в безумовному забезпеченні конституційних прав і свобод кожної людини і громадянина, не виконується”, - констатував глава держави.

За його словами, неодноразове привернення уваги міністра внутрішніх справ України до активізації роботи у системі правоохоронної діяльності ігнорується.