Ляпіна розказала про єдине «заземлення», яке зробила Тимошенко

Гіршого, ніж зараз, клімату для підприємництва не було за всі часи Незалежності. У цьому переконана народний депутат, член Президії політради «Нашої України» Ксенія Ляпіна.

«Тимошенко порушувала всі ймовірні закони, що підтверджує рішення судів. Вона приймала всі рішення постановами, які були ворожими, а ті, які були корисними, не виконувалися», - заявила політик.

Народний депутат також відзначила, що Тимошенко вибірково приймала рішення, які були їй потрібні для короткострокових цілей, а все, що потрібно для країни, вона вважала зайвим клопотом.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, коментуючи діяльність уряду за два останніх роки, Ляпіна заявила, що Тимошенко за час своїх повноважень лише створювала ілюзію боротьби. Нардеп вважає, що уряд Тимошенко – це велика економічна помилка, і «кожен наступний крок уряду лише підтверджував це».

Вона нагадала, що ще на початку був сформований слабкий економічний блок Кабміну. «Єдиний, хто там був професійним - це Пинзеник, який героїчно зміг утримати свою думку наприкінці 2008 року. Він чудово знав, що реалізація передвиборчої обіцянки з приводу роздачі неіснуючої тисячі гривень мільйонам українців приведе до інфляції – це економічний закон»,- говорить депутат.

Загалом, як відзначила політик, за два роки всі побачили як працювала фінансово-економічна політика «по-Тимошенківськи». Незважаючи на закони економіки, глава уряду керувалася лише своїми фантазіями віртуального характеру, а не реальними економічними законами.

«Єдине «заземлення», яке було зроблено - це був меморандум з МВФ. Однак Тимошенко підписувала цей меморандум виключно з однією метою – його не виконувати, - пояснює експерт. - Єдине, що вона виконала з цього меморандуму - це ворожі дії щодо дрібного підприємництва».

За словами Ляпіної, Тимошенко не встановила олігархам жодних обмежень: «Всю економічну кризу Тимошенко робила все, щоб щиро допомогти олігархам, надаючи їм кредитні гарантії, податкові відстрочки, можливості ввозити обладнання без сплати відповідних податків».

Нашоукраїнка переконана, що прем’єрка робила все для олігархів і працювала проти малого бізнесу.