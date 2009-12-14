Турчинов бачить у Луценку гаранта стабільності і чесних виборів

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що намір Партії регіонів та Президента України Віктора ЮЩЕНКА звільнити міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є спробою дестабілізувати ситуацію в Україні і фальсифікувати результати президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що на сьогодні повністю синхронізуються у цьому напрямку дії Президента України, його Секретаріату та Партії регіонів.

Перший віце-прем’єр висловив подив, що Президент вдався навіть до того, аби звернутися до ряду фракцій з проханням підтримати його ініціативу про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА.

«Ми проти політичних спекуляцій навколо міністра внутрішніх справ і вважаємо, що будь-які спроби єднання зусиль Партії регіонів, ЯНУКОВИЧА і ЮЩЕНКА у цьому напрямку є банальною спробою дестабілізувати ситуацію напередодні виборів і забезпечити собі можливість для фальсифікації результатів. Це неприпустимо», - сказав О.ТУРЧИНОВ.