Ющенко за допомогою Стельмаха хоче зірвати другий тур?

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО вважає, що ситуація довкола голови Національного банку України є свідченням паралічу всієї системи української влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи ситуацію довкола голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА, п’ятирічний період повноважень котрого збігає сьогодні. (Водночас голова групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що В.СТЕЛЬМАХ не збирається писати заяву про відставку, а передати повноваження, згідно із законом, він може тільки призначеному Верховною Радою за поданням Президента голові, та й то тільки після того, як буде проголосована відставка самого нинішнього керівника НБУ – УНІАН).

«Теперішній керівник Нацбанку особисто відповідає за те, що відбувалося з гривнею наприкінці минулого року. Він же причетний до багатьох сумнівних з точки зору законності та принципів чесної конкуренції операцій НБУ в цьому році”, - заявив С.ТІГІПКО.

На його думку, “ЮЩЕНКО використовує СТЕЛЬМАХА для війни проти уряду”. Не варто відкидати, заявив політик, що “Президент спробує з допомогою головного банкіра країни зірвати платіж за газ, спожитий у січні, щоб завадити проведенню другого туру виборів, в якому ЮЩЕНКА точно не буде.

Однак С.ТІГІПКО додав, що відповідальність за нинішній стан справ лежить на всіх політичних силах, які забули про те, що серед функцій Нацбанку немає завдавання шкоди іміджу того чи іншого політика та заразом нарощування кризових явищ в економіці.

«Якби представлені в парламенті сили та чинний Президент хотіли наостанок зробити щось корисне для країни, вже найближчими днями СТЕЛЬМАХА відправили б у відставку, а на його місце призначили фахового фінансиста, який би стежив за курсом гривні, а не за динамікою рейтингів тих чи інших кандидатів», - підкреслив політик.