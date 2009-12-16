Експерт побачив, що Донбас змінює політичні пріоритети

Поїздку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Луганської області, незважаючи на жорстку протидію Партії регіонів, деструктивні політтехнології, введення карантину й обробку рядових виборців, із технологічної точки зору можна вважати вдалою.

Так прокоментував поїздку Ю.ТИМОШЕНКО до Луганської області 15 грудня та її зустріч із трудовими колективами АМК і “Ровенькиантрацит” заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у АМС.

За його словами, було на практиці підтверджено гасло про те, що Донбас змінює політичні пріоритети.

«Донбаськими штабами ЯНУКОВИЧА візит Ю.ТИМОШЕНКО на Луганщину оцінювався як реальна небезпека для монопольної роботи з місцевим виборцем. Очевидно, тенденція до зміни політичних пріоритетів цього регіону є просто вбивчою для ПР. І це викликає паніку в місцевих технологів і креативників, які вдаються до неадекватних методів політичної комунікації. Звідси всі ці численні заклики ТИМОШЕНКО не приїжджати в регіон, демонтаж наметів, введення карантину й навіть псування зовнішньої реклами. І той факт, що зустрічі з прем`єр-міністром проходять досить активно, виборець, незважаючи на багаторічне засилля однієї партії, готовий слухати їхніх опонентів, стимулює компанію ЄФРЕМОВА-ЛАНДИКА до ще більш неадекватних заходів», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, технологи Партії регіонів на регіональному рівні роблять достатньо серйозну ставку на так звану війну компроматів, намагаючись перевести дискусію в емоційну площину.

«Така тактика цілком виправдана, якщо брати до уваги той факт, що дії у відповідь уже навряд чи навіть гіпотетично зможуть посилити негатив ЯНУКОВИЧА. Очевидно, на їхню думку, після двох навіть погашених судимостей складно щось додатково придумати. Тому технологи ПР діють по відношенню до опонентів не озираючись на можливі наслідки. Водночас, така тактика помилкова, оскільки у виборців відсутній запит на подібні методи дискусії», - сказав експерт.