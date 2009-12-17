Янукович пояснив, як зніме питання про владу у Львові

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає хибною практику призначення керівників регіонів з Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час брифінгу у Львові, відповідаючи на запитання, «як він, у разі обрання Президентом України, має намір сформувати владну команду на Львівщині».

«Практика призначення керівників регіонів із Києва - це практика хибна і неефективна, тому що призначають людей, які не здатні побудувати ефективну регіональну економіку, згуртувати суспільство, і це дратує людей», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що реформа місцевого самоврядування «зніме це питання».

«Ми відпрацюємо конституційну реформу, збільшимо фінансування місцевих бюджетів і це дасть можливість проводити іншу, більш ефективну політику в регіонах», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.