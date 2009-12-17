Вантажівки заблокували в’їзд у Київ з боку Житомира
22:18, 17 грудня 2009Політика
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Машини не змогли здолати підйом
У четвер увечері вантажівки, що в’їхали в Київ по Житомирській трасі, заблокували дорогу в районі Святошина, навпроти автостанції “Дачна”. Як передає кореспондент УНІАН, який опинився на місці “пробки”, близько п’ятнадцяти вантажних автомобілів через слизьку дорогу зупинилися на підйомі, зайнявши всі смуги автотраси. Рух у бік Києва повністю блоковано. Водії намагаються об’їхати пробку через села Білогородка або Гореничі.
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