Вантажівки заблокували в’їзд у Київ з боку Житомира

У четвер увечері вантажівки, що в’їхали в Київ по Житомирській трасі, заблокували дорогу в районі Святошина, навпроти автостанції “Дачна”. Як передає кореспондент УНІАН, який опинився на місці “пробки”, близько п’ятнадцяти вантажних автомобілів через слизьку дорогу зупинилися на підйомі, зайнявши всі смуги автотраси. Рух у бік Києва повністю блоковано. Водії намагаються об’їхати пробку через села Білогородка або Гореничі.