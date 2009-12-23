Що думають українці про скандал з Межигір'ям (опитування)

Більшість українців висловлюються за повернення резиденції “Межигір`я” в державну власність.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Більше половини українців (52,9%) знають про скандал щодо законності придбання у власність і користування лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ земельною ділянкою та будівлями в урочищі Межигір`я.

Водночас, майже половина опитаних (47,1%) нічого не знають про це.

Більшість громадян (54,6%) вважають, що резиденцію “Межигір`я” треба повернути в державну власність. Тільки 12,2% опитаних дотримуються думки, що резиденцію треба залишити у власності В.ЯНУКОВИЧА, а третина (33,2%) не змогла визначитись.

Опитування проводилось 11-16 грудня 2009 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір’я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Уряд доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір’я» в державну власність.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір’я».