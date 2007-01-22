Янукович, Мороз і Балога поклали квіти до пам`ятників Грушевському і Шевченку

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА поклали квіти до пам`ятників Михайлу Грушевському і Тарасу Шевченку з нагоди Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії покладання вінків і квітів взяли участь також віце-прем`єр-міністри Дмитро ТАБАЧНИК і Володимир РИБАК і керівники всіх міністерств і відомств.