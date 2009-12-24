Тимошенко вже придумала текст smsки, яку надішле Януковичу після виборів

Кандидат у Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО перестане з нею спілкуватися відразу ж після першого туру президентських виборів.

Таку думку вона висловила в інтерв`ю журналу “Фокус”.

Відповідаючи на запитання, що вона скаже В.ЮЩЕНКУ у разі своєї перемоги, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «Я думаю, що в нього пропаде будь-яке бажання зі мною спілкуватися вже 17 січня, не кажучи про другий тур».

У той же час своєму головному опоненту Віктору ЯНУКОВИЧУ Ю.ТИМОШЕНКО надішле sms з текстом «Ну що?». «Що скажу, точно не знаю, треба пофантазувати. Мабуть, скажу Віктору Федоровичу: «Спасибі за привітання, мені приємно чути, що ви завжди були впевнені у моїй перемозі, але залишити «Межигір’я» я вам все одно не можу. Це не в моїй компетенції», - пожартувала Ю.ТИМОШЕНКО.