Стойко: заява московського блазня Кадирова має бути розглянута в ПАРЄ

Член Політради партії „За Україну!” Іван Стойко вважає, що керівництво РФ та міжнародні організації повинні дати офіційну відповідь щодо агресивних висловлювань президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Про це він заявив офіційному сайту «За Україну!». «Це безпрецедентний факт в світовій дипломатії XXI століття, – наголосив депутат. – Це ще раз підтверджує, що Росія не є цивілізованою державою. Бо подібні заяви може є нормальною практикою десь в недорозвинених африканських країнах, у спілкуванні вождів племен, але не в європейській політиці».

Іван Стойко наголошує, що Рамзан Кадиров є людиною Путіна і без його дозволу не зробив би такої заяви. «Путін і Медвєдєв повинен дати оцінку таким заявам свого підлеглого, - наголошує член партії «За Україну!», - Якщо цього не станеться, то і це буде підтвердженням того, що ставленик Путіна Рамзан Кадиров просто виголосив позицію свого патрона».

«Цей московський блазень Кадиров не тільки вірно служить Кремлю, а й знищує чеченський народ, - заявив депутат. – Зараз він просто виконує всі забаганки Путіна, отримавши владу від його окупаційного режиму в Чечні».

Він також додав, що заява чеченського президента не може залишитися поза увагою міжнародних організацій. „Вона повинна бути розглянута на сесії ПАРЄ”, - вважає народний депутат.