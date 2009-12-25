Ющенко і Тимошенко привітали християн західного обряду з Різдвом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали християн західного обряду із Різдвом.

Як йдеться у вітанні глави держави, “уже більше двох тисяч років чудо народження сина Божого надихає й об`єднує віруючих в єдину світову християнську родину. Зичу всім міцного здоров`я, щастя, миру і благополуччя. Нехай Милостивий Господь обдарує вас ласкою і любов`ю”.

В.ЮЩЕНКО побажав веселих і радісних свят.

Ю.ТИМОШЕНКО у своєму вітанні відзначила, що “надзвичайне народження від Діви Марії Сина Божого у Віфлеємській печері упродовж більше ніж двох тисяч років дарує людям надію на життя вічне, на перемогу добра над злом. Різдво – це улюблене нами з дитинства свято родинного тепла та достатку”.

Прем’єр побажала всім віруючим України, які відзначають Різдво Христове за західним обрядом, добра та радості, сімейного благополуччя та любові. “Нехай маленький Ісус благословляє з ясел наш народ, дарує впевненість у кращому майбутньому”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на Урядовому порталі.