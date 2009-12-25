Секретаріат Президента вступився за кандидата в президенти Ющенка

Секретаріат Президента України спростовує заяву про підписання угоди між главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента України.

“Сьогодні ми стали свідками використання брудної технології. Колишнім співробітником Секретаріату Президента України було поширено фальшивку, яка мала би довершити одну із чорнушних операцій проти Президента України – про нібито існування домовленостей між Президентом України і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - зазначається у коментарі.

Головна служба інформполітики нагадує, що “байку про нібито існування цих домовленостей невпинно повторює чинний прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО і речники її кампанії”.

“Однак фальшивка – погане підтвердження для байки. Зверстаний умільцями від чорних технологій документ немовби списаний із “темників”, які поширюють речники БЮТ. Він не має нічого спільного ані зі змістом, ані зі стилем тих документів, які готуються для Президента України”, - наголосили в Секретаріаті Президента.

У коментарі нагадується, що Президент України неодноразово офіційно заявляв, що не укладав і не укладатиме жодних угод із будь-ким з учасників перегонів – і зокрема з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Людина, яка вирішила змінити місце роботи і оцінила себе саме в заявлений на прес-конференції спосіб, викликає співчуття. Зрештою, прізвище виявилося промовистим”, - зауважили у СП.

У свою чергу, Головна служба інформполітики вважає, що “автори подібних трюків не можуть не знати: використання брудних технологій невідворотно вдарить по них самих. В умовах вільного вибору і свободи слова, до яких українське суспільство за останні чотири роки звикло, громадяни дадуть належну оцінку спробам оббрехати опонента і врятувати свій рейтинг за допомогою перекуповування людей із команд опонентів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Ярослав КОЗАЧОК заявив, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ та чинний Президент України В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії.

В Партії регіонів спростували цю заяву.