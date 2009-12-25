Янукович і Ющенко назвали прийнятних кандидатів у прем'єри

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що призначення Бориса КОЛЕСНІКОВА на посаду прем’єр-міністра може відбутися як «дасть Бог».

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні у прямому ефірі програми «Шустер Live».

Відповідаючи на запитання журналіста, чи відповідає дійсності інформація про досягнутий у Партії регіонів консенсус щодо висунення заступника голови цієї політичної сили Бориса КОЛЕСНІКОВА на пост прем’єр-міністра України після перемоги лідера ПР на президентських виборах, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що фракція Партія регіонів має повне право розраховувати на пост прем’єр-міністра.

«Адже це є найбільша депутатська фракція, і саме депутатські фракції будуть формувати коаліцію, яка обиратиме прем’єр-міністра», - пояснив він, наголосивши, що дострокові парламентські вибори є неминучими, якщо Верховна Рада працюватиме неефективно.

На уточнююче запитання журналіста, чи є саме Б.КОЛЕСНІКОВ кандидатом на посаду прем’єра, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Я завжди так відповідаю – дасть Бог – буде».

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має наміру на виборах глави держави знімати свою кандидатуру на користь лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, але не виключає, що А.ЯЦЕНЮК може стати прем’єр-міністром.

Про це він сказав в ефірі у програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Відповідаючи на запитання, чи готовий він зняти свою кандидатуру, наприклад, на користь А.ЯЦЕНЮКА, Президент зауважив: «Це нелогічно».

Водночас він не виключив, що деякі кандидати з демократичного табору зроблять це на його користь. Зокрема, В.ЮЩЕНКО не виключив можливість об’єднання з В.ЯЦЕНЮКОМ. «Ця тема стає більш актуальною і вірогідною», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи готовий А.ЯЦЕНЮК до такого об’єднання, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це покаже час. «Це його позиція, але я думаю, що здоровий глузд зараз говорить на користь того, що з кожним днем, з кожним тижнем ми всі починаємо усвідомлювати, що генеральний бій сьогодні полягає не в прізвищах, а в цінностях», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що з кожним днем діалог щодо об’єднання кандидатів демократичного табору «стає більш раціональним, стає більш вмотивованим ніж пару тижнів назад».

При цьому в ході дискусії щодо можливих змін у команді В.ЮЩЕНКА після його перемоги на виборах він не виключив, що А.ЯЦЕНЮК зможе обійняти посаду прем’єр-міністра.