Ющенко хоче, щоб діти-інваліди сиділи поруч із його дітьми в школі

«Моя мета – не програти освіту, зробити освіту доступною», - заявив Віктор Ющенко, виступаючи перед студентами та викладачами Запорізького національного університету.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Ющенка, політик зауважив, що реформа освітньої системи значно змінила Україну. «Ми поставили завдання, як побороти корупцію у вищій школі, як dступити у вищий навчальний заклад без першого у своєму житті хабаря, - каже Ющенко. - Я маю на увазі незалежне тестування».

Глава держави, звернув увагу, що система працює на досить високому рівні. «Ми 3,5 роки проводили підготовчу роботу, 2 сезони тестування, - розповідає Ющенко. - Є нюанси, ми над ними працюємо, щоб третій сесійний рік ми зустріли з більш продуманою методикою».

«Я пишаюся тим, як ми сьогодні вийшли на об’єктивне незалежне тестування, що ми можемо дати оцінку навчальному процесу по будь-якій території, по будь-якій школі», - додав Ющенко.

Окремо він звернув увагу на те, що освітня реформа зробила доступною вищу школу для дітей інвалідів, дітей-сиріт. «4,2% державного замовлення вищої школи сьогодні представлено для цих дітей. 9 тисяч дітей у вищій школі – це діти-інваліди, 19 тисяч - у середній спеціальній освіті», - сказав Ющенко.

«Це правильна не тільки державна, але і суспільна політика», - наголосив він. «Я не є прихильником того, що у нас, як дитина-інвалід, то вона повинна навчатися за кам’яним парканом у школі-інтернаті і не знати своєї долі у публічному секторі. Я є прихильник того, щоб ця дитина сиділа із моїми дітьми в школі, щоб вона відвідувала публічну школу. Це рівно такі ж громадяни як і ми», - акцентував Президент.