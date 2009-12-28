Прес-конференція "Електоральні настрої напередодні Нового року"

29 грудня об 11.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Електоральні настрої населення України напередодні Нового року». Учасники: Микола Михальченко, член-кореспондент НАН України, генеральний директор Всеукраїнської соціологічної служби, Борис Сагалаков, кандидат філософських наук, директор Всеукраїнської соціологічної служби з проведення конкретних соціологічних досліджень. Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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