Луценко каже, що прихильники Януковича готуються до окупації Майдану
Міністр просить подумати про дітей
Міністр внутрішніх справ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що після Нового року прихильники лідера Партії регіонів, кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА мають намір «окупувати» Майдан Незалежності в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому.
«У нас є інформація, що після Нового року прихильники ЯНУКОВИЧА збираються окупувати столичний Майдан… Я знаю про підготовку акцій - ми отримали інформацію про організацію складів з валянками, фуфайками. Я не знаю, для чого вони їх збирають – можливо, «передачу» своїм готують, можливо, в Київ хочуть їхати, - це їх справа”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому він зазначив, що ставиться до цього скептично, “бо такий майдан, який пройшли ми, організувати і спланувати неможливо, бо це був всенародний рух на захист своїх інтересів”.
“А туристичну агенцію імені Віктора Федоровича по відвідуванню Києва я в принципі вітаю – нехай люди подивляться на столицю», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Водночас він звернувся до організаторів «подібного дійства» із закликом: «Подумайте про дітей, які взагалі-то хотіли б прийти на ялинку. Почекайте до 7-8 січня, не встановлюйте в центрі міста агітаційних містечок».
Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що якщо всі необхідні документи на проведення подібної акції будуть оформлені згідно з законом і будуть подані до столичної мерії відповідні заявки, «то, звичайно, міліція буде просто охороняти громадський порядок і не допускати будь-яких провокацій, в тому числі й охороняти демонстрантів».