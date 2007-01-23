Мороз хоче переговорити з Ющенком, щоб він не повторював байок

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ готовий оприлюднити закон “Про Кабінет Міністрів України” після висновків профільного комітету парламенту, а також ще хоче поговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з приводу даного закону. Про це сказав О.МОРОЗ під час ефіру на радіо “Ера”.

Він зазначив, що дав доручення профільному комітету парламенту і чекає на його висновки. За його словами, також він хотів би “ще переговорити з Президентом України”. “Мені здається, що він не винен в тому, що його так підставляють представники апарату,” - сказав О.МОРОЗ і при цьому додав: “нехай він з ними розбереться”.

О.МОРОЗ стверджує, що немає ніяких розбіжностей в текстах закону, який приймався і який був направлений на підпис Президента України. Він зазначив, що йому “прикро, що Президента змушують повторювати недолугі байки від Адміністрації (йдеться про Секретаріат Президента України - УНІАН)”, що це, мовляв, інший текст. Він наголошує, що “офіційно і будь-де можу підтвердити”, що тексти є однаковими “з точністю до коми і крапки”. При цьому він погоджується, що при надходженні до Секретаріату тексту закону була на одній із сторінок допущена технічна помилка, але все було з’ясовано і після цього “з цією виправленою сторінкою Президент підписав документ для висновків Кабінету Міністрів України”. Він вважає, що все це “абсолютно надумана ситуація”. При цьому О.МОРОЗ зазначив: “мені соромно за тих людей”, які ведуть мову про різні тексти закону.

О.МОРОЗ вважає, що у Президента України є право звернутися до Конституційного Суду щодо конституційності даного закону і не виключає, що десь три норми можуть бути визнані такими, що не повністю відповідають Конституції. За його словами, В.ЮЩЕНКО також може запропонувати внести зміни до закону про Кабмін після того як він вступить у дію.

19 січня Президент повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня О.МОРОЗ заявив, якщо глава держави не підпише закон у вказаний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним.

22 січня Мукачівській міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.