Тягнибок: я востаннє спілкувався з Ющенком 5 років тому

Лідер ВО “Свобода”, кандидат у президенти Олег ТЯГНИБОК спростовує заяву чинного Президента України, кандидата на пост глави держави Віктора ЮЩЕНКА щодо ведення переговорів про підтримку єдиного кандидата на виборах.

Про це він повідомив у коментарі агентству УНІАН.

За словами О.ТЯГНИБОКА, йому дивно було зі ЗМІ довідатись про таку заяву Президента. “Я востаннє спілкувався з паном ЮЩЕНКОМ років 5 тому”, – сказав лідер ВО “Свобода”. Він додав, що жодних навіть натяків на подібні переговори на сьогодні не було.

За словами О.ТЯГНИБОКА, виборчий процес часто пов’язаний з маніпуляцією свідомістю людей, але “говорити відверту брехню – це якась істерія, паніка наприкінці кампанії, спроби підняти свій рейтинг”.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня у Львівській області В.ЮЩЕНКО заявив про завершальний етап перемовин з чотирма кандидатами у президенти на підтримку єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня.

«Такі контакти проводяться. Останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення перемовин з Юрієм КОСТЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - зазначив В.ЮЩЕНКО.