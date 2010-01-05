Янукович: гроші обходять Україну і пливуть до наших сусідів

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що зробить Україну сильною державою, подолає кризу і бідність та відкриє для українців світ.

«Перш за все, останні п’ять років – це криза, зростання цін, падіння гривні, бідність, безробіття і так далі. Час і енергію керівники держави, на жаль, витратили на сварки, на боротьбу один з одним», - охарактеризував він в ефірі ТРК «Київ» ситуацію в Україні.

Водночас, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, Україні потрібна, перш за все, стабільність – політична і економічна. «І, безумовно, - реформи», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що як Президент реалізує ці реформи, щоб вони обов’язково слугували людям.

«ТИМОШЕНКО увесь час задає політичну моду «на боротьбу». Останній писк цієї моди – це «боротьба з олігархами», - зауважив кандидат на пост глави держави і висловив переконання, що неправильно витрачати сили взагалі на пошуки ворогів.

«Боротися треба, як я вже сказав, з кризою і з бідністю. Ось це - справжні вороги України. А капітал повинен працювати на створення робочих місць, і на те, щоб люди мали роботу і гідну заробітну плату. І як Президент я саме це і зроблю», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найбільшою мрією його життя є побудова сильної країни, «якою ми б всі пишалися, в якій не буде людей бідних».

«Якщо держава сильна, то сильними є і її громадяни. Якщо рахуються з державою, то рахуються і з її представниками. Ми будемо робити Україну сильною. І тоді громадяни України будуть пишатися своїм паспортом. Він повинен давати їм право без віз перетинати кордони Європи і Америки. Ми повинні справді відкрити для українців світ. Але з самою лише візою далеко не заїдеш… Тому я більше турбуюся про те, щоб люди мали за що їздити. А для цього тут, у власній країні, вони повинні мати гідну роботу і гідну заробітну плату», - сказав лідер Партії регіонів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цього можна досягти лише шляхом економічного зростання. «Треба, щоб в Україну йшли інвестиції. А для цього в свою чергу потрібен сприятливий інвестиційний клімат. Такого клімату зараз нема. Інвестор стикається в Україні з жахливою бюрократією, і з хабарництвом. Тому гроші оминають Україну і пливуть до наших сусідів», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що змінить цю ситуацію, і Україна буде державою для людей. «Це – непросте завдання. Це – дуже амбітна мета. Але ми досягнемо її, тому що цього бажають всі люди», - переконаний кандидат на пост Президента України.