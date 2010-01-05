Притулок для тварин у Пирогові - 7-ий день без світла, їжі і тепла

Депутат Київської міської ради від БЮТ Олексій ДАВИДЕНКО заявляє, що через обриви на лініях електропередач, зламані дерева і снігові заноси повністю заблоковано роботу єдиного у Києві громадського притулку для тварин у Пирогові по вул.Червонопрапорній 18-б.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ у Київраді.

За словами О.ДАВИДЕНКА, цей заклад залишається забутим усіма муніципальними службами швидкого реагування, і вже сьому добу 2 тисячі тварин залишаються без світла, їжі та опалення.

Зокрема, зазначив депутат, ще 29 грудня 2009 року притулок для тварин залишився без світла, але й міський підрозділ МЧС, й аварійна служба “Київенерго”, як і всі інші служби швидкого реагування столиці, не їдуть на допомогу через завалену снігом єдину дорогу, яка єднає притулок з містом.

«Волонтери, які опікуються тваринами, разом з працівниками притулку власним коштом змушені були купити електропили та порізати повалені дерева, а потім приватно, готівкою заплатили працівникам комунальної служби міста, аби ті очистили єдину дорогу до притулку від снігових завалів»,- стверджує О.ДАВИДЕНКО.

За його словами, уже з’ясувалося, що головною причиною відсутності світла є розірваний електрокабель, який “Київенерго” не лагодитиме, поки не зійде сніг.

Депутат наголосив, що сніг розтане не раніше березня. “До того часу без світла, їжі та опалення помре більшість тварин, а серед них є хворі та прооперовані, що знаходяться у стаціонарі лікарні на території притулку”, - зазначив О.ДАВИДЕНКО.

Він також заявив: “Київський мер, мабуть, єдиний мер у світі, який завжди вчасно тікає на відпочинок. Поки цей горе-правитель та його багаточисельна свита з чиновників КМДА пороз’їжджались по елітних курортах, наше місто уже другий тиждень завалене покаліченими деревами, обірваними та знеструмленими електромережами, цілі вулиці або завалені сніговим брудом по самі вуха, або нагадують льодові арени - аварійні служби днями не можуть дістатися до всіх цих багаточисельних ділянок”.