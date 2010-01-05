Команда Януковича подала заявки на масові акції з 17 січня

Команда лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА подала до КМДА заявку на проведення масових акцій в столиці після 17 січня 2010 року, що свідчить про її підготовку до можливої поразки на президентських виборах.

Про це в коментарі УНІАН повідомив політичний аналітик PR-групи «Polittech» Ярослав МАКІТРА.

За його словами, Партія регіонів листом від 16 грудня 2009 року повідомила Київську міську державну адміністрацію про намір провести свої акції на головних майданах столиці на період із 17 січня по 20 лютого 2010 року. За інформацією експерта, проводити свої акції ПР планує на: вул. Михайла Грушевського: буд. №12/2 (біля будинку Кабінету міністрів України); вул. Михайла Грушевського, 5 (біля будівлі Верховної Ради України); вул. Банкова, 11 (біля будівлі Секретаріату Президента України); пл. Лесі Українки, 1 (біля будинку Центральної виборчої комісії); вул. Московська, 8 (біля будівель Вищого апеляційного адміністративного суду та Київського апеляційного адміністративного суду); Європейська площа; Софіївська площа; Михайлівська площа; Майдан Незалежності. «Під час проведення заходів планується розміщення пікетів з партійною символікою і роздачею інформаційних листівок», - наголошується в листі ПР. «Регіонали» заявляють про участь в акціях 5 тисяч людей щодня з 08.00 до 22.00.

Політичний аналітик переконаний, що таким чином команда В.ЯНУКОВИЧА готується до можливої поразки на президентських виборах.

«Очевидно, що для В.ЯНУКОВИЧА Майдан 2004 року – це символ втрати влади. Тож тепер він сподівається за допомогою того ж таки Майдану прийти до влади. З боку «регіоналів» це таке собі «мавпування» подій 2004 року у випадку поразки на цьогорічних президентських виборах, яку вони передчувають», - вважає Я.МАКІТРА.

Проте, політолог переконаний, що в сучасних українських умовах будь-які масові громадські акції, ініційовані політиками згори, запрограмовані на провал.

«Це вже продемонстрував «біло-блакитний» Майдан 2007 року. В.ЯНУКОВИЧ так і не зміг усвідомити, що в основі подій кінця 2004 року справді був народний рух, а не «геній» політиків чи політтехнологів», - резюмував Я.МАКІТРА.

Як повідомив УНІАН заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Олександр САВЧЕНКО, “дійсно, є заявка до КМДА від Київської міської організації Партії регіонів про проведення з 17 січня по 20 лютого “заходів по роз’ясненню необхідності дотримання конституційних прав громадян під час проведення виборів Президента”. Він додав, що в цій заявці організатори акції вказали місця її проведення – біля ВР, уряду, Секретаріату Президента, Генпрокуратури тощо. Водночас О.САВЧЕНКО зазначив, що в цій заявці організатор не вказують кількість учасників.

“Насправді для нас (міліції) це не має ніякого значення. Кожна політична сила чи громадська організація має право на проведення масових акцій, і ми гарантуємо забезпечення громадського порядку. Будуть інші заявки, від інших політичних сил на проведення в цей же час своїх акції в тих самих місцях – тоді будемо вирішувати з КМДА, як їх “розвести”, щоб не допустити порушень громадського порядку”, - сказав заступник міністра внутрішніх справ.