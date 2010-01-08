Герман розказала, чим займатиметься Янукович тиждень до виборів
Политик заявила про "злочин"
Упродовж останнього тижня виборчої кампанії кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не витрачатиме коштів та енергію на «яскраві «піари», а удосконалюватиме свою президентську стратегію розбудови країни.
Про це в інтерв’ю УНІАН заявила заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.
«Віктор Федорович буде займатися тим, як розбудовуватиме Україну після виборів. Це основне, чим він буде займатися у дні, що залишилися до 17 січня, і чим він вже займається. Не PR-акціями, не виставлянням себе, а розробкою конкретних кроків, як Президента, для покращення життя людей», - наголосила Г.ГЕРМАН, відповідаючи на запитання про особливості виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧА упродовж тижня, що залишився до дня голосування, - 17 січня.
За її словами, особливо актуальним питанням є підвищення заробітних плат і пенсій, боротьба з бідністю. «А це є його основна мета, як Президента. Він дав слово, що за дві президентські каденції в Україні не буде бідних людей, і держава вийде у двадцятку найбільш розвинутих країн світу», - зазначила Г.ГЕРМАН.
Вона повідомила, що зараз В.ЯНУКОВИЧ працює над стратегіями, програмами, механізмами, конкретними кроками подолання бідності. «Політик не вдається до того, щоб викидати гроші і енергію на дешеві «піари». Він вже займається тими кроками, які, як Президент, зробить для відродження економіки, створення робочих місць, підвищення зарплат, пенсій та покращання рівня життя українців», - заявила Г.ГЕРМАН.
На її думку, кандидати у президенти, які витрачають на PR-акції багато коштів, роблять велику помилку. «Це злочин перед народом. Це злочин перед країною, яка перебуває у страшній борговій ямі. І коли ми дізнаємося, що російським артистам одна з кандидаток платить десятки мільйонів доларів лише за те, щоб вони приїхали в Україну і її рекламували на концертах, вважаємо – це злочин перед народом, це розбазарювання державних грошей, які необхідно було б акумулювати на допомогу бідним», - сказала Г.ГЕРМАН.
«Ми не будемо витрачати гроші на ведення якихось «яскравих» PR-кампаній. Ми намагаємося якнайбільше допомогти людям», - підкреслила вона.