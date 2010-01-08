Герман розказала, чим займатиметься Янукович тиждень до виборів

Упродовж останнього тижня виборчої кампанії кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не витрачатиме коштів та енергію на «яскраві «піари», а удосконалюватиме свою президентську стратегію розбудови країни.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Віктор Федорович буде займатися тим, як розбудовуватиме Україну після виборів. Це основне, чим він буде займатися у дні, що залишилися до 17 січня, і чим він вже займається. Не PR-акціями, не виставлянням себе, а розробкою конкретних кроків, як Президента, для покращення життя людей», - наголосила Г.ГЕРМАН, відповідаючи на запитання про особливості виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧА упродовж тижня, що залишився до дня голосування, - 17 січня.

За її словами, особливо актуальним питанням є підвищення заробітних плат і пенсій, боротьба з бідністю. «А це є його основна мета, як Президента. Він дав слово, що за дві президентські каденції в Україні не буде бідних людей, і держава вийде у двадцятку найбільш розвинутих країн світу», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Вона повідомила, що зараз В.ЯНУКОВИЧ працює над стратегіями, програмами, механізмами, конкретними кроками подолання бідності. «Політик не вдається до того, щоб викидати гроші і енергію на дешеві «піари». Він вже займається тими кроками, які, як Президент, зробить для відродження економіки, створення робочих місць, підвищення зарплат, пенсій та покращання рівня життя українців», - заявила Г.ГЕРМАН.

На її думку, кандидати у президенти, які витрачають на PR-акції багато коштів, роблять велику помилку. «Це злочин перед народом. Це злочин перед країною, яка перебуває у страшній борговій ямі. І коли ми дізнаємося, що російським артистам одна з кандидаток платить десятки мільйонів доларів лише за те, щоб вони приїхали в Україну і її рекламували на концертах, вважаємо – це злочин перед народом, це розбазарювання державних грошей, які необхідно було б акумулювати на допомогу бідним», - сказала Г.ГЕРМАН.

«Ми не будемо витрачати гроші на ведення якихось «яскравих» PR-кампаній. Ми намагаємося якнайбільше допомогти людям», - підкреслила вона.