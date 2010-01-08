Завтра спливає термін інформування про час і місце голосування

У суботу, 9 січня, спливає термін інформування виборців про час і місце голосування під час виборів Президента України.

Про це йдеться у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, затвердженому Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, дільничні виборчі комісії мають не пізніш як за 7 днів до дня голосування повідомити виборців про час і місце голосування. У разі утворення у виняткових випадках виборчих дільниць, відповідно до Закону “Про вибори Президента України”, - напередодні дня виборів.

Згідно із Законом “Про вибори Президента України”, у винятковому випадку спеціальна або закордонна виборча дільниця може утворюватися ЦВК не пізніше як за сім днів до дня виборів (згідно з календарним планом, до 9 січня 2010 року включно) за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України.