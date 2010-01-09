Ющенко про журналістів, системні цінності, замануху та примітив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що нинішня кампанія з виборів глави держави проходить на європейському рівні.

Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Ми, можливо, вперше за 18 років провели європейського рівня президентську виборчу кампанію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, його тішить те, що українське суспільство стало в десятки разів менш агресивним, що вибори стали справжнім інструментом демократії і дають можливість дійсно визначити, хто очолюватиме країну.

«Ми є набагато спокійнішими, ми є набагато толерантнішими. І це завдяки свободі слова, завдяки журналісту і врешті-решт свободі вибору», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що сьогодні менше почали говорити про осіб і більше стали замислюватись над системними цінностями майбутнього української політики.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вважає, що в останній тиждень виборчої кампанії навряд чи можна очікувати появи в інформаційному просторі будь-яких компроматів проти кандидатів у президенти.

«Я не думаю, що за ці 7 днів буде викинуто багато, думаю, що це стає не суттю. Суттю стає все більш публічна громадська дискусія навколо курсу країни, навколо системних цінностей», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО назвав цей фактор знаковим для поточної виборчої кампанії. Він запропонував пригадати, навколо чого велась дискусія 5-10 років тому. «Хтось говорив про другу мову – і це на сьогодні вже сприймається як нечесна, непослідовна політика у відносинах між тим, кого обирають і хто обирає. У цю замануху вже ніхто не вірить…», - сказав він.

Президент зауважив, що виборчі кампанії попередніх років будувались, в основному, на примітивних питаннях. «Багато говорили про сало, про ковбасу, про хліб – мало говорили про Україну, про нашу націю», - сказав він.

На думку В.ЮЩЕНКА, сьогодні більше уваги приділяється питанням національного становлення, питанням демократизації та іншим системним речам. «На мій погляд, політика стала більш цікавішою, стала більш дорослішою, і викликає більше позитивних компліментів, ніж той примітивізм, який був 5 років тому», - підкреслив глав держави.