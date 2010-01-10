Тимошенко готова запропонувати роботу Яценюку та Гриценку

Кандидат в Президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО готова до співпраці з молодими політиками задля розвитку України.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі «5-го каналу», відповідаючи на запитання громадян з Майдану Незалежності в Києві щодо співпраці після виборів на посаді Президента з такими політиками, як Арсеній ЯЦЕНЮК та Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Я після завершення виборчої кампанії, після визначення, хто все ж таки буде Президентом країни, обов’язково запропоную роботу в команді в тих чи інших напрямках. і якщо вони погодяться і дійсно будуть готові внести свої можливості, свій інтелект в розбудову нашої рідної країни, то я з великим задоволенням їх підтримаю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенти вважає дуже важливим поповнення українського політикуму новими обличчями. Водночас, на її думку, нові молоді політики не можуть приходити на вищу керівну посаду в країні «з рекламних роликів».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, прихід нових політиків на вищі посади має відбуватися поетапно. «Коли розробляється медичний препарат, він не застосовується без доклінічних та клінічних випробувань. Так і кожен новий політик – повинен не з реклами потрапляти на посаду, а проходити певний етап становлення», - пояснила вона.