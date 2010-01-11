Янукович: не треба плутати демократію з диктатурою

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що проведе судову реформу і створить ефективну систему боротьби з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це політик заявив сьогодні в Маріуполі, де перебував з робочою поїздкою.

«Коли чую висловлювання про сильну руку, то хочу сказати: не треба плутати демократію з диктатурою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, «демократія - це коли працюють всі закони, коли перед законом всі рівні, коли права людини захищені». «А все, що ми бачили впродовж цих 5 років, це була не демократія. Це були хаос і безлад, в які помаранчеві увергнули країну», - заявив він.

Кандидат у Президенти пообіцяв навести лад у країні й створити умови для неухильного виконання вимог законів.

«Ми обов`язково проведемо судову реформу, обов`язково створимо ефективну систему боротьби з корупцією. Україна розвиватиметься як істинно демократична держава. Я в цьому абсолютно упевнений», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.