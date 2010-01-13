Лавринович відкрив позачергове засідання ВР

У Верховній Раді України розпочалося позачергове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі зареєстровано 375 народних депутатів.

Позачергове засідання скликано за ініціативою депутатів від фракції Партії регіонів та депутатів від фракції БЮТ.

Головує на позачерговому пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Cьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради передбачено розгляд понад 70 питань.

Зміни до закону про вибори Президента України заплановані в порядку денному майже наприкінці.

Наразі у сесійній залі парламенту представники фракції Партії регіонів розвісили плакати. За президією розміщено плакат «Заставим Тимошенко повысить пенсии и зарплаты!», а в урядовій ложі висить плакат «Юля, закон один для всех?».

Крім того, під стінами Верховної Ради проходить невеликий мітинг прихильників Партії регіонів. За даними правоохоронців, біля стін парламенту зібралися приблизно 200 осіб.

Там встановлено трибуну, на якій виступають прихильники Віктора ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів. Крім того, на паркані, що огороджує приміщення парламенту, вивішено плакат «Год тигрюли – людям вместо пенсии дули».

Довідка УНІАН. Проведення позачергового засідання Верховної Ради 13 січня ініціювали народні депутати від БЮТ.