Депутати про бюджет побалакали... сіли та й заплакали

Верховна Рада України не ухвалила жодного рішення за результатами розгляду питання щодо проекту державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як відбувся майже тригодинний розгляд цього питання, виконуючий обов’язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ зауважив, що процес розгляду бюджету є заполітизованим.

Він звернувся до парламенту з проханням все ж таки повернутися до розгляду проекту документа в першому читанні по суті.

За його словами, таким чином бюджетний процес було б розблоковано, оскільки інакше Україні доведеться жити за бюджетним розписом.

У свою чергу головуючий перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що 20 листопада 2009 року парламент ухвалив постанову, якою повернув проект держбюджету на доопрацювання уряду.

Він зауважив, що Верховна Рада не може порушувати відповідну постанову.

«Виконайте постанову, і зробіть якомога скоріше все, аби в країні був бюджет», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Після цього він наголосив, що розгляд питання завершено.

Це викликало здивування депутатів від БЮТ, і вони почали запитувати у О.ЛАВРИНОВИЧА, чим же все-тами завершився розгляд питання і з якого приводу їх зібрали в сесійній залі, якщо жодного рішення так і не ухвалено. О.ЛАВРИНОВИЧ не дав на це відповіді.